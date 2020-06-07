Часть Васильевского острова в Петербурге оказалась полностью обесточена

На Васильевском острове в Санкт-Петребурге без электричества осталась часть домов, а также объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, включая светофоры и трамваи, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Ленэнерго».

Там рассказали, что специалисты уже приступили к устранению неполадок, которые были вызваны активацией защитных механизмов на оборудовании 110кВ. Ремонт был начат вскоре после обнаружения неполадок, отмечают в компании.

В ГУ МЧС журналистам рассказали, что авария спровоцирована возгоранием трансформатора подстанции в Кировском районе города. «Проводятся работы по переключению абонентов на резервную схему электроснабжения. В зону отключения попали 75 домов в Василеостровском районе», — заявили в представители ведомства.

«Средний проспект В. О. — нет электричества, не работают светофоры, — приводит издание сообщения своих читателей. — В Гавани встали троллейбусы. Замечено движение пожарных». По данным «Фонтанки», свет в домах отсутствовал около 40 минут, а также наблюдались сбои в работе мобильного интернета.