Адвокат объяснил, кто стоит за похищением его сына, и попросил защиты для семьи

Адвокат Константин Скрыпник заявил, что за похищением его сына стоят высокопоставленные подельники криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), обвиняемого 60 убийствах, против которого он дает показания.

«Есть свидетельства: объективные, хорошие и проверяемые доказательства, которые показывают причастность новых лиц, избежавших ответственности и находящихся на свободе по делу Гагиева, при чем не только под ним, но и в виде заказчиков, так сказать, над ним, его партнеры», — пояснил он в интервью ТАСС. По его словам, причастные к преступной деятельности Гагиева «оперативно получают информацию» о ходе расследования и таким образом пытаются оказать на него давление.

17-летнего сына Скрыпника похитили неизвестные. По СМС отцу начали поступать угрозы. Вскоре следователям удалось обнаружить местоположение юноши. Адвокат надеется, что после этого инцидента он будет включен в программу защиты свидетелей.

Два года назад Гагиев был экстрадирован сотрудниками Интерпола из Австрии в Россию. Его обвиняют в организации десятков убийств. В числе его жертв были как чиновники, так и высокопоставленные руководители правоохранительных органов.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании главы районной прокуратуры Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой, которая сейчас находится под арестом по делу об убийстве бывшего мужа её сестры, следователя СК РФ Александра Леонова. Она, по данным «Коммерсанта», лично вела переговоры с Гагиевым, подчиненные которого ликвидировали Леонова, причем, как отмечалось, из уважения к ней заказ был бесплатным. Как сообщал «Кавказский узел», её обвиняют в подстрекательстве к убийству.