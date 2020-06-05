В Иркутске предпринимателя приковали к батарее, чтобы украсть у него маски

В Иркутске арестован мужчина, обвиняемый в незаконном лишении предпринимателя свободы и разбое. Ранее он приковал бизнесмена, занимающегося поставкой защитных масок, батарее.

Злоумышленник избивал предпринимателя и угрожал ему ножом, требуя изменить конечную точку поставки СИЗов в Москве. В итоге пострадавшему пришлось выполнить требования, пишет «Российская газета».

После того, как предприниматель освободился, он сразу же обратился с заявлением в полицию. В итоге сотрудникам уголовного розыска удалось задержать злоумышленника и часть его сообщников.

Также на одном из складов была обнаружена и часть крупной партии масок, которая была украдена. Выяснилось, что примерно половина товара было распродано.