В зоне паводков под Мурманском, где рухнул железнодорожный мост, ввели режим ЧС

Администрация Кольского района Мурманской области объявила межмуниципальный режим чрезвычайной ситуации.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Кольского района Александра Лихолата. «Из-за паводка и подтопления домов в Кильдинстрое администрация Кольского района сегодня с 14:30 ввела межмуниципальный режим ЧС», – сообщил Лихолат. По его словам, вдоль берега Колы располагаются 110 домов, из них 26 подтоплено. В районе дежурят группы МЧС, которые эвакуируют людей с подтопленных участков. В поселке Кильдинстрой организовали пункт временного пребывания для пострадавших жителей на базе местного хостела.

Замгубернатора Мурманской области Юрий Сердечкин назвал ситуацию опасной. «По состоянию на сегодняшнее утро, уровень воды составил 392 см, он прошел точку, которая называется неблагоприятным явлением. Оно наступает на уровне 370 см, и по тем оперативным данным, которые у нас есть, к вечеру уровень воды может преодолеть отметку в 400 см. Это называется у наших коллег, которые занимаются чрезвычайными ситуациями, опасным явлением», – сказал чиновник.

Напомним, 1 июня из-за паводка рухнул железнодорожный мост через реку Кола, железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. Сейчас пассажиров к поездам дальнего следования доставляют на станцию Выходной автобусы.