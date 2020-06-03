В Иркутской области потушили лесной пожар на площади 2 700 га

Пресс-служба регионального правительства в Иркутской области отчиталась о том, что новых лесных пожаров в субъекте пока не обнаружено. Ранее удалось ликвидировать пожар на территории 2,7 тысяч гектаров. Об этом пишет «Интерфакс».

Зарегистрирован пожар был 19 мая и к его тушению привлекли 87 пожарных-десантников. Отмечается, что огонь охватил труднодоступную территорию леса: вблизи нет ни населенных пунктов, ни дорог. Кроме того, десантникам приходилось работать в том числе и во время грозы.

Из-за ветра возникали сложности, в связи с которыми приходилось прекращать работы по тушению. В Тайшетском районе вводился режим чрезвычайной ситуации.

Локализован пожар был 27 мая, а полностью ликвидирован ко 2 июня.