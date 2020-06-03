При пожаре в петербургской больнице погиб один пациент с подозрением на COVID-19

В Петербурге при пожаре в Боткинской больнице, принимающей пациентов с коронавирусной инфекцией, погиб один человек.

Как пишет «Интерфакс», пожар начался ранним утром в боксе для больных гепатитом. Уточняется, что загорелись постельные принадлежности и обстановка на площади пять квадратных метров.

Жертвой ЧП стал мужчина 1981 года рождения. Причиной его смерти медики назвали отравление продуктами горения. Предположительно, погибший закурил в кровати и уснул. Сообщается, что у него было подозрение на коронавирус.

Как рассказали в МЧС, пожар потушили сотрудники стационара. В горевшем корпусе находились 274 пациента и 87 медработников.

В мае в медучреждениях в Москве и Петербурге случились пожары, в ходе которых погибли несколько человек. На днях пожар произошел на территории петербургской больницы № 2.