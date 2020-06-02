В Москве задержали мужчину, пытавшегося ограбить АЗС с помощью осколка стекла

В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на кассира автозаправки на Полуярославской набережной.

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает агентство «Москва».

Сообщается, что ночью мужчина вошел в помещение АЗС и неожиданно напал на женщину-кассира. Угрожая осколком стекла, он потребовал отдать деньги из кассы, однако женщина стала громко кричать и звать на помощь. В результате грабитель испугался и убежал с пустыми руками.

Уточняется, что сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одном из столичных аэропортов. «Следователем ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ ("Разбой")», – сообщила Волк.