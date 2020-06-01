В Петербурге на территории больницы загорелся контейнер с телами пяти погибших

В петербургской больнице, где принимают пациентов с подозрением на коронавирус, горел рефрижератор с телами умерших.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу, инцидент произошел в ночь на 1 июня. Сигнал о возгорании поступил из больницы № 2, расположенной по адресу улица Есенина, 5.

В ведомстве рассказали, что горел компрессор кондиционера в рефрижераторе размером два на шесть и высотой в три метра. Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет, контейнер с телами не вскрывался.

По словам очевидцев, рефрижератор вынесли из здания морга для осмотра, затем его увезли. Предположительно, в нем находились тела пяти погибших, причина их смерти пока не установлена.

Отмечается, что городская больница № 2 одной из первых была перепрофилирована под прием пациентов с подозрением на COVID-19.

Ранее пожар произошел в больнице в Приморье; в Татарстане 22 мая при ЧП в Зеленодольской ЦРБ погибли три человека. Пятеро инфицированных коронавирусом стали жертвами пожара 12 мая в отделении реанимации больницы Святого Георгия в Петербурге; одна женщина погибла 9 мая при аналогичном инциденте в корпусе для инфицированных коронавирусом в московском медучреждении.