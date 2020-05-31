В Подольске 25-летнего мигранта обвиняют в изнасиловании девочек 5 и 6 лет

27 мая в подмосковном Подольске две девочки пяти и шести лет играли на детской площадке, когда трудовой мигрант, приехавший из одной из соседних стран, увидел их и с помощью обмана «попросил малолетних по очереди зайти с ним в расположенную рядом пристройку, где совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера», сообщает пресс-служба Главного следственного управления регионального СК РФ со ссылкой на предварительные выводы следствия.

О происшествии стало известно после того, как девочки рассказали обо всем своим родителям.

Позднее 25-летний мужчина был задержан. Суд поместил его в СИЗО в связи с предъявленным ему обвинением в изнасиловании детей по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Как сообщают в ведомстве, расследование инцидента продолжается.