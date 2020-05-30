Сотрудники МВД разыскивают напавших на инкассаторов у банка в Красноярске

В Красноярске возбудили уголовное дело после нападения неизвестных на инкассаторов в Кировском районе города.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел утром 30 мая. Вооруженные грабители напали на служебный автомобиль инкассации у отделения Сбербанка на улице Щорса.

Пострадали двое инкассаторов, в настоящий момент они прооперированы и находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

По тревоге были подняты все местные оперативные службы МВД, к ним подключились сотрудники регионального управления уголовного розыска.

Уточняется, что дело возбуждено по части 2 статьи 162 УК («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Сейчас преступников разыскивают, в городе введен специальный план по их задержанию. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

В соцсети «ВКонтакте» между тем появилось видео с моментом нападения. Ролик выложили в сообществе «ЧП Красноярск».