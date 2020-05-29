В Тюмени из бизнес-центра, где загорелась крыша, были эвакуированы 200 человек

В тюменском деловом центре «Парус» произошло возгорание кровли, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. К ликвидации ЧП были привлечены 17 единиц техники и 52 человека.

Как отмечает ТАСС, система пожаротушения в четырехэтажном здании, общая площадь которого составляет 15 тысяч квадратных метров, сработала своевременно, благодаря чему удалось избежать жертв. Всего из здания были эвакуированы более 200 человек.