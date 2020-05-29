Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой на западе столицы

В московском районе Солнцево между неизвестными произошел конфликт со стрельбой, один мужчина получил ранения.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, пострадавший доставлен в столичное медучреждение, его жизнь вне опасности.

Уточняется, что конфликт произошел на улице Богданова. Один из его участников открыл стрельбу.

По данным ТАСС, стреляли из травматического пистолета. Несколько человек скрылись на машине.

В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские, выясняются обстоятельства инцидента.

На этой неделе конфликт со стрельбой произошел на юге Москвы, были задержаны девять человек.