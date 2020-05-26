По факту крушения Ми-8 на Чукотке возбуждено дело о нарушении правил полета

Военный следственный отдел СК РФ по Анадырскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Разбирательство будет вестись по факту крушения судна Ми-8 25 мая на Чукотке.

ЧП произошло днем на аэродроме войсковой части 75715-А в поселке Угольные Копи. При крушении весь экипаж (4 человека) погибли. При столкновении с землей вертолет взорвался.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, изъятие предполетной документации и выемку образцов топлива.