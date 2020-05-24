В Кунцево задержан 31-летний голый москвич, обливавший прохожих краской

Сотрудники Росгвардии задержали на западе столицы мужчину без одежды, который забрался в цистерну с водой.

Как пишет «Интерфакс», мужчина приставал к прохожим, одного из них он облил краской, после чего залез в цистерну.

Очевидцы инцидента обратились к росгвардейцам, которые задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции. Нарушителем оказался 31-летний москвич. Других подробностей не приводится.

По данным источника агентства, задержанный находился в неадекватном состоянии, ему предстоит осмотр психиатра.