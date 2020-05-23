Захватчик банка в Москве задержан без взрывного устройства

В Москве задержали мужчину, который взял в заложники людей, находившихся в здании банка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Выяснилось, что у захватчика не было с собой взрывного устройства, но был муляж взрывчатки. Предполагается, что мужчина пошел на преступление по причине долгов. Но сам он на протяжении всей операции, по данным СМИ, не выдвигал никаких условий.

Единственный заложник, который оставался с захватчиком в здании банка, вел прямую трансляцию в Instagram, пишет Baza. Преступник на протяжении всего времени ходил из угла в угол и что-то пил из бутылки.