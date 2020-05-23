СК возбудил дело о захвате заложников после случая на Земляном Валу

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Захват заложника» по факту случая, произошедшего 23 мая в отделении банка на Земляном Валу. Об этом пишет АГН «Москва».

Напомним, мужчина в форме доставщика «Деливери Клаб» вошел в отделение «Альфа банка» и потребовал от сотрудников закрыть дверь изнутри. Изначально в заложниках у мужчины оказалось пять человек, но после четверо сотрудников покинули помещение через вход для персонала. Вместе с захватчиком в помещении остался один посетитель, который вел прямую трансляцию из банка в Instagram.

Днем подозреваемый был задержан. При нем обнаружили муляж взрывного устройства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что задержанный прописан в городе Нижневартовске, ему 34 года. Об этом пишет «РИА Новости».

Задержанный не выдвигал никаких условий. Сообщалось, что он просил привести к нему певицу Ольгу Бузову.