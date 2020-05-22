В Пакистане пассажирский самолет разбился в жилой местности

Аэробус Пакистанских международных авиалиний разбился 22 мая недалеко от города Карачи в провинции Синд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Известно, что на борту находилось 107 человек. Но Geo TV сообщает, что на борту был 91 пассажир и семь человек из числа экипажа.

Самолет "Пакистанских авиалиний" в Карачи упал на жилые кварталы



"Пакистанские авиалинии" подтвердили крушение в Карачи Airbus A-320, на борту находилось 107 человек pic.twitter.com/PoGXLtcN36 — 10 апреля (@buch10_04) May 22, 2020

На территории жилой местности, где разбился самолет, сейчас работают спасатели и военные.

Российское консульство уже сообщило, что на борту не было граждан РФ, передает Life.