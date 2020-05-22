В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, связанных с ИГИЛ

«В рамках контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана была получена информация о нахождении в лесном массиве, расположенном к северу от поселка Гоксув, группы вооруженных бандитов численностью шесть человек, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности», — передает ТАСС сообщение Национального антитеррористического комитета.

Отмечается, что во время операции по задержанию все они были убиты, так как оказали вооруженное сопротивление. Во время столкновения с силовиками боевики использовали не только автоматы, но и гранаты.

Как отмечается, они имели отношение к «Исламскому государству» [также ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru]. Ведомство отмечает, что в задачи боевиков входила организация атак на силовые органы и религиозных деятелей, а также шантаж с целью получения финансирования группировки.