Тела двоих охотников найдены в Якутии, СК возбудил уголовное дело об убийстве

В Якутии на базе Ботуобинской экспедиции обнаружены тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями головы.

Как сообщает СУ СКР по Якутии, трагедия произошла в районе русла реки Иркюкей.

Установлено, что трое жителей города Мирного приехали на охоту, с собой у них были ружья. «Третий мужчина пояснил, что накануне они распивали спиртные напитки, после чего он отправился спать. Проснувшись, обнаружил тела мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом очевидец сразу сообщил в правоохранительные органы», – указывается в сообщении ведомства.

На место инцидента, которое расположено в труднодоступной местности в 154 километрах от Мирного, прибыла на вертолете следственно-оперативная группа. В настоящий момент следователи изучают место происшествия. Назначен ряд экспертиз, проводятся допросы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).