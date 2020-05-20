Жительницу Челябинской области сбила на пешеходном переходе машина ГИБДД

В городе Троицк Челябинской области выясняют обстоятельства аварии с автомобилем ДПС, при которой пострадала девушка.

Фото с места происшествия разместили в сообществе «Троицк» в социальной сети «ВКонтакте», передает Znak.com. По информации очевидцев, когда девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора на улице Гагарина, ее сбил автомобиль ГИБДД с мигалками. Пострадавшую увезли на «скорой» в тяжелом состоянии.

Как пишет портал 74.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, в момент аварии полицейские преследовали нарушителя. «Около 17:00 вблизи дома № 82 по улице Гагарина патрульный автомобиль ДПС, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», – рассказали в ведомстве. Там отметили, что экипаж ДПС сам оказал пострадавшей первую помощь, а затем передал бригаде медиков.

Выясняются обстоятельства инцидента, проводится служебная проверка. Инспекторы ДПС будут привлечены к ответственности в случае установления их вины.