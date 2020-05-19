В Ярославле убили медведя, вышедшего на территорию города и ранившего мужчину

Власти Ярославля убили попавшего на территорию города медведя через 15 часов после его нападения на местного жителя.

Об этом сообщается на сайте регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.

Накануне, 18 мая, житель города рассказал о том, что повстречал медведя, который напал на него и укусил. В травмпункте молодому человеку зашили рану и отпустили домой. За животным установили слежку охотоинспекторы.

В ведомстве отметили, что подобное поведение медведя «не характерно и не является адекватным». Зампредседателя комитета охраны и использования животного мира департамента Владимир Сафонов предположил, что у хищника могло быть бешенство. «Поэтому было принято решение применить оружие и отправить пробы, взятые у животного на экспертизу на предмет наличия заражения», – приводятся слова чиновника.

В течение 15 часов зверь не уходил в глубь леса, а оставался на границе с городом, в опасной близости от людей. Отмечается, что «возможность повторного визита оставалась», поэтому животное «ликвидировали».