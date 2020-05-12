СК возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек в петербургской больнице

Прокуратура Петербурга начала проверку в больнице Святого Георгия, где при пожаре погибли пять пациентов с COVID-19.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, проверка ведется на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности. На место ЧП выехали прокурор города Сергей Литвиненко и прокурор Выборгского района Павел Данилов.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц», – указывается в сообщении прокуратуры.

По факту гибели пациентов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), сообщается на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Пожар в больнице Святого Георгия, перепрофилированной под лечение инфицированных коронавирусом, случился ранее утром в отделении реанимации на шестом этаже здания. Возможной причиной инцидента названа перегрузка аппарата ИВЛ, пишет «Интерфакс». Из здания эвакуировали 150 человек. Погибли, по данным агентства, пятеро пациентов. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.