Умерли двое из девяти госпитализированных после ЧП в красногорском пансионате

Еше два человека, пострадавших при пожаре в частном хосписе в подмосковном Красногорске, скончались в медучреждении.

«Сегодня ночью число жертв трагедии в частном пансионате по улице Тенистой в Красногорске увеличилось до 11 человек. Двое пострадавших скончались в больнице», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы администрации городского округа.

Накануне, 11 мая, при пожаре в красногорском пансионате «Второй дом» погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. Девять постояльцев были госпитализированы.

Следствие ходатайствует об аресте организатора пансионата Дмитрия Новикова. По данным следствия, мужчина арендовал здание для использования в качестве частного хосписа для пожилых людей с оплатой в размере до 1,2 тысяч рублей за сутки. Новиков подозревается по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).