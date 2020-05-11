Не менее 19 человек стали жертвами ЧП в ходе учений иранских ВМС в Оманском море

По меньшей мере 19 человек погибли и 15 пострадали в результате инцидента во время военно-морских учений в Иране.

Как пишет ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию IRIB, авария в Оманском море произошла в районе портов Джаск и Чабахар накануне, 10 мая. Отмечалось, что иранское судно могла поразить ракета, по ошибке выпушенная с дружественного корабля во время учебных маневров.

«Число погибших в результате инцидента составляет 19 человек, раненых – 15», – приводится сообщение пресс-службы иранской армии. Пострадавшее судно доставлено в морской порт для проведения технического осмотра.

Уточняется, что какого-либо подтверждения информации о ракете, выпущенной по ошибке по дружественному судну, пока нет.