Женщину, пытавшуюся заявить о похищении сына, оштрафовали за отсутствие маски

Эльвира Салихова пришла в полицию, чтобы написать заявление о похищении её ребенка бывшим мужем, но внимание правоохранителей Ульяновска в РОВД Засвияжского района привлекло другое правонарушение — у неё не было защитной маски. Её пригласили пройти в кабинет и составили административный протокол.

Бывший супруг должен был вернуть женщине сына по предписанию суда, но в конце марта заявил, что не может сделать это из-за режима самоизоляции. 21 апреля Салихова ждала у подъезда экс-мужа, но тот так и не отдал ребенка, после чего женщина отправилась в полицию.

«Маска у меня была, но за все это время она пришла в негодность, а купить новую оказалось негде: масок не было даже в аптеках», — объясняет она телеграм-каналу «Волга. МБХ медиа». 7 мая прошло судебное заседание, где рассматривался протокол о нарушение ею карантинных мер, следующее заседание запланировано на 22 мая. Тем временем ребенок продолжает оставаться у отца.