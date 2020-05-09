В Ленобласти мужчину застрели, а затем отрубили ему голову

Житель Тосненского района Ленинградской области обнаружил в районе лесополосы массива Рябово обезглавленный труп мужчины, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Полицейские, которые прибыли на место преступления, нашли голову жертвы недалеко от тела, в ней было обнаружено пулевое отверстие. Также агентство сообщает, что тело имело вид «скелетированных останков», а одежда на нем была истлевшей.
Возле трупа найдет ржавый пистолет «ТТ», номер на нем отсутствовал.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.