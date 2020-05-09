В Крыму тренер ММА избил продавщицу и хвастался своим статусом перед полицией

В поселке Новый Свет в Крыму молодой человек избил продавщицу продуктового магазина, с которой повздорила его знакомая.

По данным РЕН ТВ, конфликт произошел после того, как сотрудник магазина обратила внимание, что посетительница не соблюдает масочный режим и сделала ей замечание. Это не понравилось клиентке, она на короткое время покинула заведение, а затем вернулась с молодым человеком, который, как пишет издание, является тренером по боям без правил ММА.

Мужчина плюнул в продавщицу, пока его компаньон снимала происходящее на мобильный телефон, после чего направился к выходу. Однако пострадавшая схватила банку с огурцами и кинулась за агрессором и, промахнувшись консервами, принялась пинать его, на что спортсмен ответил серией ударов и силовых приемов, затем повалил её на землю и начал проводить добивающие удары сверху по корпусу и голове продавщицы.

Как пишет издание «Примечания», боец оказался из Санкт-Петербурга, а после задержания, которое при содействии прохожих произвел оказавшийся неподалеку участковый, молодой человек бравировал своим тренерским статусом и угрожал сотрудникам правоохранительных органов привлечь внимание своих подписчиков в соцсетях к инциденту.

Пресс-служба регионального отделения МВД сообщила, что в соответствии с произошедшим начата проверка.