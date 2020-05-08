В Подмосковье идет проверка после падения девочки с высоты восьмого этажа

Маленький ребенок смог выжить после падения из окна восьмого этажа одного из жилых домов в подмосковной Электростали.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области, инцидент произошел накануне, 7 мая.

В городскую больницу Электростали на скорой помощи доставили трехлетнюю девочку с многочисленными травмами.

«По предварительным данным, малолетняя без присмотра матери залезла на подоконник и выпала из приоткрытого окна на улицу с высоты восьмого этажа», – указывается в сообщении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.