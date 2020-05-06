У министра культуры обнаружили коронавирус в легкой форме. Она работает из дома

Пресс-секретарь министра культуры Анна Усачёва подтвердила, что у её руководителя Ольги Любимовой обнаружили коронавирус, сообщает РБК.

По её словам, Любимова продолжает работать дистанционно, соблюдая самоизоляцию: «Министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах», — пояснила Усачева, отметив, что отправляться на лечение в больницу министр не намерена, так как коронавирус у неё проходит в легкой форме.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что COVID-19 обнаружили также у главы правительства Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева.