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У министра культуры обнаружили коронавирус в легкой форме. Она работает из дома

Общество - Происшествия
17:47, 06 мая 2020

Ольга Любимова // Фото: Global Look Press
Ольга Любимова // Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь министра культуры Анна Усачёва подтвердила, что у её руководителя Ольги Любимовой обнаружили коронавирус, сообщает РБК.

По её словам, Любимова продолжает работать дистанционно, соблюдая самоизоляцию: «Министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах», — пояснила Усачева, отметив, что отправляться на лечение в больницу министр не намерена, так как коронавирус у неё проходит в легкой форме.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что  COVID-19 обнаружили также у главы правительства Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Происшествия

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