Пожары в России и запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Новости к утру 5 мая

К началу суток 5 мая в России числится 35 лесных пожаров с 41,35 тысячи гектаров, передает «Интерфакс» со ссылкой на Авиалесоохрану. Отмечается что большая часть охваченных огнем лесов находятся в Забайкалье — 39 гектаров.

Известно, что за минувшие сутки пожарные службы ликвидировали 68 не столь крупных лесных пожаров на территории 14,07 гектара.

В НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС сообщили, что кибермошенники чаще стали использовать страхи, связанные с коронавирусом, чтобы получить доступ к данным пользователей. В ведомстве отмечают, что гражданам следует настороженно относится к любым документам за подписью государственных и иных организаций и немедленно прекращать разговоры, где собеседники просят сообщить учетные данные или пароль. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в МВД сообщали, что за прошедшие три месяца число киберпреступлений в России выросло на 84%.

С сегодняшнего числа в России начал действовать запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах, которые находятся в жилых домах. Федеральный запрет будет касаться торговых помещений площадью менее 20 квадратных метров. При этом регионам делегировано право расширять список ограничений по продаже алкоголя в общепитах, функционирующих при жилых домах, пишет «Парламентская газета».

На международной повестке очередные заявления Министерства внутренней безопасности США, где опасаются, что Россия сможет вмешиваться в выборы Штатов в 2020 году. Меморандум, в котором представлены такие заключения, называется «Возможная российская тактика в преддверии выборов в США 2020 года». Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что у предвыборных штабов, как и в 2016 году, могут быть украдены электронные переписки или местные контролируемые РФ СМИ могут использовать «медиа-оружие» для пропаганды среди целевой аудитории. Также в ведомстве видят риски манипулирования избирательной инфраструктурой.