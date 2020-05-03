В Новокузнецке у активиста, говорившего о коррупции, сгорела машина

В ночь на 2 мая в городе Новокузнецке горел автомобиль местного политического активиста Ильи Березюка. Об этом сообщает агентство «Байкал 24».

«Приехали следователи, забрали образцы, все отсняли. Ну, как бы склоняются, что это самовозгорание. Я не могу утверждать точно, самовозгорание это или поджог. Вы все прекрасно знаете, чем я занимаюсь», — говорит Березюк в блоге «Комитет народного контроля».

Илья Березюк напоминает, что за последние полгода ему удалось обратить внимание общественности на то, куда из бюджета делись 83 миллиона рублей при строительстве городской дамбы. Также блогер рассказывал о нечистых на руку правоохранителях.

Активист ищет свидетелей происшествия, которые помогли бы экспертам разобраться с причиной возникновения пожара.