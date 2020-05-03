Родственница подозреваемых в групповом изнасиловании на Кубани обратилась в полицию

В станице Ивановская Краснодарского края, по информации телеканала РЕН ТВ, четверо мужчин в возрасте от 21 до 37 лет изнасиловали женщину. Преступление они снимали на камеру.

Известно, что двое из подозреваемых являются друг другу родственниками. Именно их родственница после звонка изнасилованной обратилась в полицию. Пострадавшая сообщила ей, что находится в подавленном состоянии.

Правоохранители выяснили, что преступление произошло 26 апреля. Известно, что все подозреваемые проживают в той же станице, где и потерпевшая. А один из них живет с ней на одной улице. Нападение и изнасилование произошло в доме у пострадавшей.

Трое подозреваемых ранее никогда не привлекались к ответственности. Самый старший четырежды с 2003 года сидел за кражи.