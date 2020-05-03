Пьяный мужчина в Петербурге сорвал маску со врача скорой помощи

Бригада скорой медицинской помощи приехала на вызов к 74-летней женщине с симптомами коронавирусной инфекции, но на пути у медиков встал нетрезвый 42-летний мужчина, пишет «Фонтанка».

Петербуржец по какой-то причине разозлился на женщину-врача, сорвал с нее защитную маску и разорвал защитный костюм, подвергнув ее риску заражения коронавирусной инфекцией. После он повалил доктора на пол и начал угрожать применением физической силы.

Во время драки мужчина поранил руку о стеклянную часть двери в квартире.

Коллеги врача вызвали полицейских. Те прибыли на место и утихомирили агрессора, но мужчина был доставлен не в полицию, а в Александровскую больницу в связи с полученной травмой руки.

В перспективе в отношении него будет возбуждено уголовное дело.