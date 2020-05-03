Под Тверью журавли налетели на провода и погибли

В Тверской области зоолог и сотрудница реабилитационного центра диких животных «Ромашка» Яна Мурашова опубликовала в сети видео налета двух журавлей на электропровода.

Инцидент женщина запечатлела на камеру своего фотоаппарата во время прогулки с собакой. Сначала ей показалось, что упавшие на землю птицы были убиты браконьерами. Но супруг зоолога подтвердил, что животные скончались от удара током.

Яна Мурашова отметила, что в их районе давно жили три гнездящиеся пары журавлей. В центре реабилитации проживал седьмой журавль, который периодически вылетал на «прогулку» с сородичами.