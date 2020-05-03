Очереди из "скорых" в Петербурге и пожары в Чернобыле. Новости к утру 3 мая

В Санкт-Петербурге заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарану пояснил ситуацию с наличием очередей машин скорой медицинской помощи перед въездами в некоторые городские стационары. Речь идет о медучреждениях, которые были перепрофилированы под пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет «Интерфакс».

Сарану пояснил, что очереди появляются преимущественно в тех больницах, где только что прошла смена профиля медучреждения. Приемный покой может принимать от шести до девяти пациентов одномоментно при наличии нужного количества смотровых комнат.

При этом в условиях карантинных мер нельзя размещать всех пациентов в одном помещении, а после каждого пациента в смотровом кабинете проводится санобработка.

В Магаданской области сотрудники регионального МЧС спасли заблужившуюся в метель группу из 14 туристов в районе Марчеканской сопки. Спасатели работали на вездеходах и снегоходах. Всего в операции было задействовано 16 человек личного состава и 13 единиц техники. Отмечается, что туристы отправились в поход, несмотря на объявленный в регионе режим самоизоляции.

К утру 3 мая в лесных массивах Чернобыльской зоны сотрудникам Госслужбы по ЧС в Украине удалось локализовать пожар. Сейчас пожарные продолжают тушить отдельные очаги тления. К тушению привлечены 173 человека.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева пояснила, что значительные приросты в числах заболевших коронавирусом в столице связаны не с числом госпитализаций, а с увеличением проведенного количества тестов. Чаще выявляются именно бессимптомные носители COVID-19.

«В Москве в сутки делается от 45 до 50 тыс. тестов. И мы понимали, что это количество тестов позволяет нам максимально активно выявлять коронавирус у людей, которые даже не подозревали, что они больны, поскольку у них нет клинических проявлений», — цитирует Андрееву АГН «Москва».