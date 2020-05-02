В Воронежской области врач с коронавирусом получил перелом черепа

В Новоусманской больнице в Воронежской области начато расследование в связи с падением из окна врача «скорой» Александра Шулепова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу депздрава региона.

Местные СМИ пишут, что мужчина находится в реанимации с переломом основания черепа. До этого у него был диагностирован коронавирус и он лечился в той же больнице.

Известно, что ранее Шулепов совместно со своим коллегой Александром Косякиным опубликовал видеообращение, где они жалуются: врача с диагностированным коронавирусом не снимают со смены и заставляют работать, несмотря на диагноз. Позже депздрав назвал это видео фейком.

Ранее сообщалось о похожем случае в Красноярском госпитале. В прошлую субботу из окна пятого этажа краевого госпиталя выпала главврач учреждения, писали «Аргументы недели». До этого она выступала против перепрофилирования медучреждения под пациентов с COVID-19 и жаловалась на необеспеченность персонала средствами индивидуальной зашиты.