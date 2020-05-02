В Москве мужчину пырнули ножом ради пакета с продуктами

В Москве по адресу Кирпичная, 47 недалеко от Измайловского шоссе неизвестный ударил мужчину ножом, забрал его пакет с продуктами и скрылся. Об этом сообщает ИА «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Неизвестный, подойдя сзади, неустановленным предметом нанес мужчине удар сбоку и, похитив у него пакет с продуктами, скрылся», — говорится в сообщении ведомства. О задержании нападавшего не сообщается.

Там также уточнили, что пострадавший был госпитализирован на скорой с колото-резаным ранением передней брюшной стенки.

На настоящий момент правоохранительные органы изучают подробности инцидента, произошедшего накануне вечером и обсуждают вопрос возбуждения уголовного дела.