При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели человека на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в порту города Находка в Приморском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное УМВД.

Взрыв произошел во время сварочных работ утром 2 мая. Предполагается, что ЧП случилось из-за несоблюдения техники безопасности. Более точные причины будут установлены при проведении следственных мероприятий.

В Росморречфлоте утверждают, что погибший сварщик до момента взрыва прожег палубу над топливным танком, что и привело к трагедии. Мужчина скончался на месте. Одна из женщин повредила ногу при эвакуации с палубы.

В результате взрыва в воду вытекла небольшая часть топлива с судна. Прореха уже заложена и судно ждут ремонтные работы.