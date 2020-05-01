В Выборгском районе Петербурга в больнице разлилось 100 литров перекиси водорода

В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел крупный разлив концентрированной перекиси водорода.

Как пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу, ЧП соучилось ночью на третьем этаже восьмиэтажного корпуса в резервном отделении – так называемой чистой зоне, где нет пациентов. Уточняется, что в подсобном помещении сломался стеллаж, в результате чего произошел разливперекиси 30-процентного водорода. Объем разлившейся жидкости составил 100 литров, площадь разлива – 15 квадратных метров.

Отмечается, что в общей сложности в помещении хранится 3,5 тонны жидкости в полиэтиленовых емкостях от 1 до 5 литров.

В больнице, которая расположена на Северном проспекте в Выборгском районе, находятся 483 пациента и 59 врачей. Сейчас медучреждение, перепрофилированное в инфекционный стационар, работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась.

При попадании на кожу концентрат пероксида водорода вызывает ожоги, поражает слизистые оболочки и в дыхательные пути. В больших количествах вещество может быть взрывоопасным.