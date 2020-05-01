В Подмосковье разыскивают мать ребенка, тело которого нашли на кладбище в Химках

Следственный комитет ведет проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в лесу городского округа Химки.

Как сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области, накануне, 30 апреля, в лесном массиве вблизи кладбища, расположенного в Химках? было обнаружено тело младенца мужского пола.

Предположительно, смерть ребенка наступила около месяца назад. «Следственным отделом по Химкам ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – указывается в сообщении ведомства.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается личность матери ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.