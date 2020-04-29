Пожар в Выборге и почти миллион безработных россиян: главное к утру 29 апреля

Ночью в Выборге загорелся дом площадью 120 квадратных метров, в котором проживали шестеро детей и двое взрослых. Как сообщает ТАСС, все они погибли. Уточняется, что детям было от одного месяца до восьми лет; семья считалась неблагополучной.

В Москве скончались еще 67 пациентов с коронавирусом – это самый высокий показатель с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 546. Режим самоизоляции в соответствии с указом Сергея Собянина продлен до 11 мая.

Более 250 россиян вылетели домой из аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке рейсом авиакомпании «Аэрофлот», передает ТАСС. Отмечается, что среди пассажиров – 19 школьников, участвовавших в международных образовательных программах.

В США общее число инфицированных COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, превысило миллион, скончалось 58 355 человек. Число заболевших во всем мире составляет 3 116 992 человека.

В России официально зарегистрировано 950 тысяч безработных, к концу пандемии эта цифра может врасти в шесть раз, до пяти-шести миллионов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, ситуация на рынке труда будет зависеть во многом от того, когда и как завершится режим нерабочих дней.