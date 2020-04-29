Площадь пожаров в Сибири превысила 25 тысяч га, локализовано около половины

Около пятидесяти лесных пожаров на площади более 25 тысяч гектаров действовало в регионах Сибири на утро 29 апреля.

Об этом сообщает Regnum со ссылкой на заместителя начальника Департамента лесного хозяйства по СФО Юрия Иванько.

По его словам, на начало дня локализовано 20 пожаров на площади 12,7 тысячи гектаров.

Основной причиной появления возгораний он назвал деятельность местного населения.

«Интерфакс» со ссылкой на начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова пишет, что с начала месяца в Сибири зафиксировано более 11 тысяч термоточек, огнем пройдено 5,5 млн га. Отмечается, что это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.