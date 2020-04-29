Бастрыкин взял на контроль расследование дела о пожаре в Выборге

СК возбудил уголовное дело по факту гибели семьи с шестью детьми при пожаре в деревянном доме в Выборге.

Как сообщается на сайте ведомства, дело заведено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль.

«Учитывая, что при пожаре погибло большое количество детей, а также информацию СМИ о неблагополучности погибшей семьи, председатель СК России поручил руководству регионального следственного подразделения принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств произошедшего, причин пожара, а также роли контролирующих органов», – указывается в сообщении.

Пожар в городе Выборг Ленинградской области произошел в ночь на 29 апреля. Загорелся деревянный одноэтажный дом, в котором проживали двое взрослых и шестеро детей. В МЧС рассказали, что при разборе завалов удалось обнаружить тела шести человек.

По данным «Интерфакса», в качестве причины случившегося рассматривается человеческий фактор. Также речь идет о возможной неисправности электрооборудования или проводки.