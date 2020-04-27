В Чувашии женщина укусила участкового, заявившего о несоблюдении ею самоизоляции

В Чебоксарах полицейские сделали замечание гражданке, гулявшей в парке, отметив, что она нарушает режим самоизоляции. После этого она ударила одного из правоохранителей по лицу, а родственница нарушительницы укусила другого силовика.

Как отмечает пресс-служба МВД в Чувашии, женщина также оскорбляла полицейских и кричала на них, чем и спровоцировала инцидент, в результате которого был покусан участковый уполномоченный полиции УМВД России по Чебоксарам. Сообщается, что пострадавший сотрудник получил ссадины.

Женщин обвинили в невыполнении правил поведения при ЧС, а также в мелком хулиганстве при невыполнении требований полицейского. Оба обвинения предъявлены в соответствии с административны кодексом РФ. Материалы дела были направлены в СУ СК России по Чувашии.

Ранее похожий случай произошел в Москве, где, как утверждают в МВД, сотрудника полиции ударил один нарушитель режима самоизоляции, выпивавший с друзьями на детской площадке. При этом полицейского также собака гражданина. В результате инцидента мужчину повалили на асфальт и распылили перцовый баллончик ему в лицо.