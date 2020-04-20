В Сочи онкопациент зарезал пришедшую к нему пожилую доктора-волонтера

В Сочи 20 апреля похоронят местную жительницу, доктора и «серебряного» волонтера Надежду Андрич. Она в период самоизоляции продолжила ухаживать за своим соседом с онкологическим диагнозом.

«СочиСтрим» пишет, что мужчина страдал долгие годы от опухоли мозга и имел проблемы с употреблением алкоголя. В очередной раз, когда Надежда Андрич пришла к нему с продуктами и лекарствами, мужчина нанес ей несколько ударов ножом.

Предполагается, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения и помутнении рассудка. Трагедия произошла 17 апреля.

Надежда Андрич была известная в городе как доктор и волонтер. Она состояла в клубе пожилых литераторов и вместе с единомышленниками проводила мероприятия по благоустройству местном дендрарии, пишет «КП».

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.