В Хакасии поймали взяточника, а в Москве продлили режим. Главное к утру 18 апреля

В тридцати километрах от Хабаровска разбился легкомоторый самолет L-4, принадлежавший местному бизнесмену. В Единой дежурной диспетчерской службе района сообщили «Интерфаксу», что на месте крушения обнаружены трупы четырех граждан, находившихся на борту.

В Хакасии Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении и.о. заместителя главы региона Сергея Новикова. Находясь в Абакане, он принял сумму в объеме двух миллионов рублей от представителя подрядной организации за право выполнения госзаказа. Речь шла о контракте на 480 миллионов рублей на строительство Туимского психоневрологического интерната.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил о достижении эффекта «сглаживания» в Москве (недопустимости взрывного роста заболеваемости коронавирусом). «Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин.

Отмечается, что москвичи с симптомами ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства для лечения инфекции. Вместе с тем в Москве до 1 мая продлено ограничение на работу большинства предприятий. Пропускной режим в Москве также продлен до 1 мая, пишет «РИА Новости».