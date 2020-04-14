В деревне под Костромой ребенок спрятался от 50 полицейских в бочке

В деревне Ладыгино Костромской области 50 человек из числа правоохранителей города Галича ночью 9 апреля отправились на поиски несовершеннолетнего. Об этом пишут «Галичские известия».

Поздно вечером родители обратились в полицию из-за того, что их отправившийся в полдень без спроса на прогулку сын не возвращался домой.

Оперативники исследовали все возможные закоулки деревни в течение двух часов и уже планировалось расширять диапазон поиска. Но один из полицейских с помощью фонарика обнаружил ребенка в бочке, установленной на участке в своем дворе.

Оказалось, что мальчик переживал, что мать с отцом накажут его за самовольный уход из дома, а когда увидел, что к делу привлекли полицию, решил вовсе не показываться на глаза родителям и спрятался в бочку на участке.

Ученик младших классов — старший ребенок в семье. До сих пор у надзорных служб не было никаких взаимодействий с семейством, но теперь инспектор по делам несовершеннолетних будут изучать, как в семье занимаются воспитанием несовершеннолетних.