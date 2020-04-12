В Иркутске заведено дело об угрозе убийством после побега 6 мужчин из больницы

Следователи в городе Иркутске завели уголовное дело после побега шести человек из областной психиатрической больницы №1.

В ночь на 12 апреля шесть мужчин 1992-2001 годов рождения, находящихся на принудительном лечении, покинули медучреждение, угрожая при этом сотрудникам: медсестре и санитару. Пациенты угрожали им расправой.

ОТР пишет, что один из сбежавших подошел к дежурившему врачу и приставил нож к шее, требуя отдать ключи. Момент побега попал на камеры видеонаблюдения.

Уголовное разбирательство будет идти по статье «угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».

Все сбежавшие объявлены в розыск, пишет «Иркутск сегодня» со ссылкой на региональное УМВД. В полиции же предоставлены фотографии подозреваемых (в материале).