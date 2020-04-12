В Иркутске полицейские вброд по реке догоняли сбежавших из психиатрической больницы

Бежавшие ранее из психиатрической больницы в Иркутске преступники задержаны, передает портал «ИрСити.ру».

Напомним, в ночь на 12 апреля шестеро мужчин, находящихся на принудительном лечении, покинули медучреждение, угрожая дежурному медику. По этому происшествию было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством человеку, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей.

Более ста человек из состава полиции были задействованы в поисках сбежавших. Среди них сотрудники уголовного розыска, ППС, ГИБДД, учатсковые и служащие Росгвардии.

Пресс-служба ГУ МВД сообщает, что полицейским пришлось догонять беглецов в районе реки Ушаковки. «Решительные действия сотрудников уголовного розыска и отличная физическая подготовка полицейских свели к нулю шансы уйти от преследования. Сотрудникам приходилось несколько раз преодолевать реку вброд», — отмечается в пресс-релизе.

Теперь подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы за угрозу убийством. С тем учетом, что все из них получали необходимо лечение, маловероятно, что суд будет рассматривать их особенности здоровья как фактор, повлиявший на совершение преступления.