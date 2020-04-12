В Архангельске убийца пытался скрыть преступление поджогом квартиры

Вечером 11 апреля пожарные службы выехали на вызов в городе Архангельске. В жилом доме горела квартира, сообщает агентство «Регион 29».

Выяснилось, что до этого 77-летняя жительница дома отправилась к своей соседке, 83-летней одинокой женщине. Далее дочь 77-летней пенсионерки услышала крики из квартиры и устремилась туда.

СМИ не сообщают, по чьим свидетельствам установлена хронология событий. По версии следствия, неизвестный убил пенсионеров и 43-летнюю женщину, а после попытался скрыть следы преступления, устроив поджог.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», уточняет РЕН ТВ.